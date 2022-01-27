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Появились подробности стрельбы на границе между Таджикистаном и Киргизией

Иван Юминов

В мире
Появились подробности стрельбы на границе между Таджикистаном и Киргизией
Фото: Unsplash

Интенсивная стрельба с двух сторон продолжается в зоне конфликта на границе Киргизии с Таджикистаном. Об этом сообщили в мэрии таджикского города Исфара в четверг, 27 января.

— В зоне конфликта продолжается интенсивная стрельба с двух сторон. В таджикских селах Сомониен и Ходжа Аъло до сих пор отключено электричество, — говорится в сообщении.

Мэр Исфары Баховаддин Баходурзода находится в зоне конфликта, отмечает РИА Новости.

27 января в Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Киргизии заявили, что Таджикистан применил силу против киргизских пограничников. Сотрудники погранвойск Таджикистана, по данным ведомства, перекрывали участок дороги Баткен — Исфана около Терт-Кече Баткенского района.

Конфликт между представителями стран сперва удалось уладить, однако впоследствии он вспыхнул с новой силой. По данным Киргизии, таджикские военнослужащие применяют в перестрелке на границе минометы и гранатометы.

3 января в Азербайджане задержали военнослужащего Госпогранслужбы, который накануне застрелил трех своих сослуживцев. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий он был найден на территории села Малхалаф Лачинского района.

Добавляется, что расследование дела взято на особый контроль Генпрокуратурой Азербайджана. Оно поручено следственному управлению Военной прокуратуры страны.

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