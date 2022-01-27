Нуланд: США готовы продолжать переговоры с Россией

Фото: Минобороны РФ

В четверг, 27 января, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Соединенные Штаты готовы продолжать переговоры с Россией. Она подчеркнула, что они будут проходить в двустороннем формате, а также на площадках НАТО и ОБСЕ.

— Стороны доже в «худшие времена» могли решать сложные вопросы в сферах безопасности и контроля над вооружениями за столом переговоров, — сказала она, передает ТАСС.

Также Нуланд поделилась, что США рассчитывают, что российская сторона изучит предложенное ей, а позже — вернется к переговорам.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также должны обязаться не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

26 января МИД России подтвердил, что посол США в Москве Джон Салливан передал замглавы российского дипломатического ведомства Александру Грушко ответ по гарантиям безопасности.