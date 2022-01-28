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Актера Петрова окунули в торт на его дне рождения

Виктория Храменкова

Общество
Актера Петрова окунули в торт на его дне рождения
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российский актер Александр Петров весело отметил свой 33-й день рождения. Артист устроил шумную вечеринку, на которую пригласил множество своих коллег.

Среди приглашенных гостей была возлюбленная Петрова — Стася Милославская, а среди коллег он пригласил Андрея Бурковского, Сашу Бортич, Юлию Хлынину, Кристину Асмус, Александра Паля и многих других артистов.

Асмус, с которой Петров снимался в фильме «Текст», выложила в Instagram вручение своего подарка. Актриса преподнесла имениннику праздничный торт, а после — Петрова измазали в этом сладком угощении.

Актера Петрова окунули в торт на его дне рождения Фото: instagram.com/asmuskristina/

Также заметно, что Александр Петров предстал на вечеринке в новом образе — теперь он стал лысым. Весь праздник актер читал трогательные стихи своим гостям и принимал поздравления.

— Было очень очень хорошо! Тепло, душевно, вкусно, пьяно. Впервые видела, чтобы люди вообще не расходились до трех ночи, — поделилась Асмус.

День рождения Александра Петрова состоялся 25 января. Ранее режиссер Клим Шипенко поздравил с днем рождения российского актера Александра Петрова и пожелал ему, чтобы его заветная места исполнилась.

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