Актера Петрова окунули в торт на его дне рождения

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российский актер Александр Петров весело отметил свой 33-й день рождения. Артист устроил шумную вечеринку, на которую пригласил множество своих коллег.

Среди приглашенных гостей была возлюбленная Петрова — Стася Милославская, а среди коллег он пригласил Андрея Бурковского, Сашу Бортич, Юлию Хлынину, Кристину Асмус, Александра Паля и многих других артистов.

Асмус, с которой Петров снимался в фильме «Текст», выложила в Instagram вручение своего подарка. Актриса преподнесла имениннику праздничный торт, а после — Петрова измазали в этом сладком угощении.

Фото: instagram.com/asmuskristina/

Также заметно, что Александр Петров предстал на вечеринке в новом образе — теперь он стал лысым. Весь праздник актер читал трогательные стихи своим гостям и принимал поздравления.

— Было очень очень хорошо! Тепло, душевно, вкусно, пьяно. Впервые видела, чтобы люди вообще не расходились до трех ночи, — поделилась Асмус.

День рождения Александра Петрова состоялся 25 января. Ранее режиссер Клим Шипенко поздравил с днем рождения российского актера Александра Петрова и пожелал ему, чтобы его заветная места исполнилась.