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«Было бы неплохо»: Нуланд пошутила про водку в «Северном потоке — 2»

Виктория Храменкова

В мире
«Было бы неплохо»: Нуланд пошутила про водку в «Северном потоке — 2»
Фото: usembassykyiv / CC PDM 1.0

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд пошутила, что было бы хорошо, если вместо природного газа по «Северному потоку — 2» потекла водка.

— Водка — это было бы неплохо, — сказала Нуланд, отвечая на слова журналиста о том, что газопровод готов прокачивать что угодно — газ, оливковое масло или водку.

Однако Нуланд не согласна с мнением, что «Северный поток — 2» на данный момент уже готов к вводу в эксплуатацию. Заместитель госсекретаря подчеркнула, что трубопровод еще не закончен, не протестирован и не сертифицирован, передает РИА Новости.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что в случае, если Россия вторгнется на Украину, то проект трубопровода «Северный поток — 2» будет остановлен. Также в своем выступление она отметила, что на данный момент США продолжают вести тесные и четкие переговоры с германскими союзниками.

29 декабря 2021 года глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что проект «Северный поток — 2» полностью готов к началу эксплуатации. Первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации, подчеркнул он.

26 января компания Nord Stream 2 AG учредила в Германии дочернюю организацию, которая станет владельцем и оператором участка газопровода «Северный поток — 2». Головной офис нового предприятия расположен в городе Шверин. Учреждение дочерней структуры является необходимым условием для сертификации в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве Германии, уточнили в организации.

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