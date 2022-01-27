Нуланд рассказала, почему «Северный поток — 2» может быть остановлен

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Если Россия вторгнется на Украину, то проект трубопровода «Северный поток — 2» будет остановлен. С таким заявлением в четверг, 27 января, выступила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Также в своем выступление она отметила, что на данный момент США продолжают вести тесные и четкие переговоры с германскими союзниками.

Северный поток-2

— Сегодня я хочу быть с вами откровенной: если Россия вторгнется на Украину, то так или иначе «Северный поток - 2» не будет продвигаться вперед, — сообщила Нуланд, передает ТАСС.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявлял, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» будет не допущен администрацией США, если продолжится эскалация кризиса вокруг Украины.

29 декабря 2021 года глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что проект «Северный поток — 2» полностью готов к началу эксплуатации. Первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации, подчеркнул он.

В тот же день президент России Владимир Путин рассказал, что поставки газа в рамках проекта «Северный поток — 2» начнутся незамедлительно после одобрения ЕС. Объем поставок топлива составит 55 миллиардов кубометров в год, уточнил глава государства.