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Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня

Виктория Храменкова

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Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе. Данное решение было принято по результатами переговоров двух стран. Об этом сообщает пресс-центр пограничной службы Киргизии.

— В переговорах принимали участие губернаторы Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана, а также представители пограничных ведомств и правоохранительных органов двух стран, — передает РИА Новости слова представителя пресс-службы.

27 января в Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Киргизии заявили, что Таджикистан применил силу против киргизских пограничников. Сотрудники погранвойск Таджикистана, по данным ведомства, перекрывали участок дороги Баткен — Исфана около Терт-Кече Баткенского района.

Конфликт между представителями стран сперва удалось уладить, однако впоследствии он вспыхнул с новой силой. По данным Киргизии, таджикские военнослужащие применяют в перестрелке на границе минометы и гранатометы.

Позднее появилась информация, что в таджикских селах Сомониен и Ходжа Аъло до сих пор отключено электричество. Мэр Исфары Баховаддин Баходурзода находится в зоне конфликта.

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