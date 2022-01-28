Россияне перешли на правильное питание после новогодних праздников

правильное питание, гранола, каша, овсянка / Фото: https://pixabay.com/ru

После новогодних праздников россияне решили перейти на правильное питание. Об этом свидетельствуют результаты исследования крупного сервиса доставки.

Сразу после новогодних каникул, с 11 по 21 января, россияне стали в 7,7 раза чаще заказывать батончики без сахара. Продажа сжигателей жира выросла в 2,3 раза. Также стали чаще покупать соусы и арахисовые пасты без сахара. Популярностью также пользуются протеиновые батончики.

В прошлом году после новогодних праздников россияне продолжали покупать сладости. Тогда спрос на него даже вырос: молочный шоколад покупали чаще в 1,3 раза, а шоколадные конфеты — в 1,5. В этом году покупки какао-бобового лакомства снизились в два раза.

Продажи конфет, тортов, газировки и пирожных сохранились на уровне праздничных дней, но и не подскочили, как в прошлом году, передает Life.ru.

До этого доктор Мясников объяснил, как уберечь себя от сахарного диабета. При составлении ежедневного меню нужно придерживаться средиземноморской диеты, куда входит рыба, зелень, овощи, орехи, масла и кисломолочные продукты. Также, по словам врача, нужно пить чай и кофе.