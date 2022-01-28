Лавров заявил, что США используют Зеленского для нагнетания напряжения вокруг России

Фото: president.gov.ua

Власти США используют украинского президента Владимира Зеленского с целью нагнетания напряжения вокруг России. Об этом в пятницу, 28 января, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Зеленского и его режим используют прежде всего американцы для того, чтобы нагнетать напряженность, привлекая своих казачков в Европе, которые им всячески подыгрывают в русофобских начинаниях, — передает его слова РИА Новости.

При этом судьба Украины их совсем не волнует — американцам необходимо «закрыть» ситуацию вокруг России, чтобы сосредоточить усилия на борьбе с Китаем. При этом разумного «закрытия» темы Лавров не видит. По его мнению, разумные политтехнологи в США также должны это понимать.

До этого глава МИД сообщил, что если возможность начала войны зависит от России, то ее не будет. Однако страна обязана защищать свои интересы в сфере национальной безопасности.

Накануне заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что Россия считает неприемлемой мысль о начале войны с Украиной. Она рассчитывает, что НАТО воздержится от вмешательства во внутренние дела Киева, добавил он. Прошедшая неделя наглядно показала искусственность конфликта между Россией и Украиной, который нагнетают отдельные страны.