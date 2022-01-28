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Лавров заявил, что Германия не предоставила необходимых данных по делу Навального

Михаил Алимов

В мире
Лавров заявил, что Германия не предоставила необходимых данных по делу Навального
Фото: МИД РФ

Запад до сих пор не предоставил данные по запросам российской стороны о деле блогера Алексея Навального. Об этом в пятницу, 28 января, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Мы до сих пор не получили ответ, кто прилетал за Алексеем Навальным, почему, судя по объективным данным, самолет, на котором его привезли из Омска, <…> был заказан за день до того, как ему стало нехорошо. Почему нет ответа на вопросы, которые были заданы в германском парламенте сугубо конкретно, фактологически?, — передает его слова ТАСС.

Он отметил, что Германия сначала не предоставляла информацию из-за того, что она якобы остается секретной военной тайной, а потом отказался ее предоставить сам Навальный.

Также Лавров рассказал, почему считает Навального человеком, который сотрудничает с ЦРУ.

— Доказательств каких? Посещали его сотрудники американской разведки в больнице, о чем Дмитрий Песков и сказал. А когда мы требуем доказательств самого страшного обвинения, в покушении на человеческую жизнь, нам говорят: «Нет, он [Навальный] не хочет предоставлять», — ответил он.

Глава российского МИД усомнился в технических возможностях западных клиник за три дня определить наличие отравляющих веществ в организме блогера. По его мнению, это технически невозможно, что означает отсутствие реальных доказательств отравления Навального и, как следствие, остается провокацией Запада.

В августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после того, как почувствовал себя плохо в самолете Томск — Москва. Лайнер зашел на экстренную посадку в Омске, чтобы блогера оперативно доставили в больницу для оказания помощи. Позже Навального доставили на лечение в Германию.

Российский МИД выступил за тщательное и объективное расследование инцидента. Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров указал на недопустимость голословных обвинений и отметил подозрительную поспешность западных стран с версией об умышленном отравлении блогера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в полном взаимодействии с Германией по данной ситуации.

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