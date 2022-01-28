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Тело женщины, утонувшей при купании на Крещение, обнаружили в Ленобласти

Илья Ашуров

Происшествия
Тело женщины, утонувшей при купании на Крещение, обнаружили в Ленобласти
Фото: АГН Москва

В Ленинградской области нашли тело женщины, которая утонула при купании в проруби на Крещение. Об этом в пятницу, 28 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета.

— Тело женщины, предположительно, утонувшей при купании на Крещение, найдено в реке Оредеж в Ленинградской области. Ее личность устанавливается, — цитирует своего собеседника агентство.

Несчастный случай на Крещение

В Ленобласти женщина решила нырнуть в прорубь и утонула. Несчастный случай произошел 19 января около деревни Выры. В Сети появились кадры инцидента. На них видно, как женщина прыгает в прорубь и исчезает в воде. На помощь бросаются ее родственники, но найти 40-летнюю купальщицу они не смогли. По предварительной информации, ее унесло течением.

Спасатель и инструктор по первой помощи Любовь Кулакова отметила, что женщина, утонувшая в проруби во время празднования Крещения Господня, нырнула в купель по диагонали, из-за чего ее моментально унесло течением и ей не смогли помочь.

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