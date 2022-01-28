Музею транспорта в Москве исполнилось два года

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Музею транспорта Москвы в пятницу, 28 января, исполняется два года. Об этом сообщили в Telegram-канале учреждения.

— Почти. На самом деле по паспорту сам музей и его коллекция намного старше, но такова жизнь: годы идут, меняются адреса и названия, а мы радуемся, что нашли новый дом для нашей большой экспозиции, больших идей и больших надежд, — говорится в сообщении.

Музей напомнил о том, что впервые двери гаража Мельникова, который располагается на Новорязанской улице, открылись для посетителей 28 января позапрошлого года. В настоящее время объект находится на реставрации.

Уточняется, что с момента открытия в музее прошло множество мероприятий, в том числе и масштабная выставка.

Команда учреждения также выразила надежду, что в 2023 году музей сможет снова отметить новоселье в новом месте.

Недавно сообщалось, что масштабную программу подготовили специалисты Музея транспорта на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве на февраль. Жители и гости города смогут побывать на мастер-классах и кинопоказах, а также принять участие в лекциях. Так, например, каждые выходные дни с 13:00 до 16:00 художник и дизайнер Мария Кашмина будет показывать детям собственные модели автомобилей и рассказывать о том, как создать свои машинки из пластилина или с помощью фломастеров и карандашей. Мероприятия пройдут в формате COVID-free. Стоимость входного билета — 200 рублей.