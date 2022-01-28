Антонов объявил об отъезде 27 российских дипломатов из США

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Почти 30 сотрудников посольства России в США покинут страну к 30 января. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в пятницу, 28 января.

— 27 сотрудников должны покинуть страну к 30 января, еще 28 — к 30 июня текущего года. На сегодняшний день из первой группы уехали 23 сотрудника, 29 января возвращаются на родину еще четыре человека, — рассказал дипломат.

После нынешней высылки в дипломатической миссии останется 184 работника, уточнил он. Москва в текущей ситуации оставляет за собой право на ответные действия по принципу взаимности, приводит слова Антонова страница посольства в Facebook.

28 января президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.