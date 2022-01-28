Бербок поделилась подробностями переговоров с Лавровым

Фото: МИД РФ

Глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала об итогах переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

— Сегодня я говорила по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Мы продолжаем с Россией открытый и верный принципам диалог: об угрозе Украине, о будущем нормандского формата, о безопасности в Европе и по двусторонним вопросам, — отметила Бербок в Twitter.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.

24 января сообщалось, что НАТО планирует направить в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за обострения ситуации на Украине. Так, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию, туда же два истребителя направили Нидерланды, Франция готова направить войска в Румынию, а США ясно дали понять, что могут расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.