Теннисиста Даниила Медведева оштрафовали за скандал в полуфинале Australian Open

Фото: Twitter / Olympic Russia

Российского теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на 12 тысяч долларов за скандал в полуфинале Australian Open. Наказанию подверглись еще несколько спортсменов. Об этом в субботу, 29 января, написал в своем Twitter журналист Бен Ротенберг, ссылаясь на официальные протоколы турнира.

Журналист отметил, что российский теннисист получил сразу два взыскания. Штраф в восемь тысяч долларов назначен за «непристойность», еще четырех тысяч долларов Медведев лишился за неспортивное поведение. Грек Стефанос Циципас оштрафован на пять тысяч долларов, всего за турнир спортсмен лишился 12 тысяч, канадец Денис Шаповалов получил 15 тысяч долларов штрафа.

Накануне российский теннисист Даниил Медведев заявил, что пожалел о споре с судьей в ходе полуфинала Australian Open. Он уточнил, что ему удалось собраться и на старте третьего сета найти пару подач, которые вернули его в игру. Медведев называл арбитра «тупым» из-за того, что отец грека Стефаноса Циципаса общался с сыном в ходе розыгрышей.

28 января Медведев вышел в финал Australian Open. В полуфинале он обыграл Циципаса со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.

В финале россиянин встретится с испанцем Рафаэлем Надалем. Именитый игрок уже выигрывал в 2009 году этот турнир, также он является 20-кратным победителем турниров Большого шлема. Финальный поединок состоится в ближайшее воскресенье, 30 января.