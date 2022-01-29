Токаев объяснил, зачем террористы захватили аэропорт Алма-Аты

Фото: Администрация президента РФ

Во время январских беспорядков боевики захватили алмаатинский аэропорт, чтобы обеспечить прибытие других террористов, впоследствии беспрепятственно зашедших в столицу и взявших на себя руководство террористическими актами. Такое заявление сделал глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эфире телеканала «Хабар 24».

Президент республики дал интервью, в котором коснулся причин и последствий массовых беспорядков, прошедших в начале года. Он также рассказал о последующих государственных реформах и отношениях с основными внешнеполитическими партнерами Казахстана.

— Вы, наверное, обратили внимание, что боевики организовали захват аэропорта в Алматы. Сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города, — заявил Токаев в эфире государственного телеканала.

Он добавил, что подготовленные террористы прибыли в страну под видом гастарбайтеров. По словам президента, боевиков провели через пограничные стойки, а попав в город, они «приступили к руководству операцией».

Накануне стало известно, что Токаева избрали главой правящей казахстанской партии «Нур Отан» на внеочередном съезде.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. Помимо этого, режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.

14 января миротворцы ОДКБ из Армении и Таджикистана улетели из Казахстана на четырех военно-транспортных самолетах Воздушно-космических сил России. Тогда вместе с военными из Таджикистана домой отправились курсанты Военного института сухопутных войск Казахстана, в котором ранее располагался штаб операции ОДКБ.

По данным на 15 января, в ходе массовых беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

19 января командующий силами ОДКБ Андрей Сердюков объявил о завершении миссии российских миротворцев в Казахстане.