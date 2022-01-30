Юрист предупредил водителей об особых «зимних» штрафах

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В зимнее время для автовладельцев повышается риск так называемых «сезонных» штрафов. Об этом рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Он отметил, что речь идет, прежде всего, о государственных регистрационных знаках, которые в условиях зимней эксплуатации оказываются в снегу и «не читаются».

— Зачастую инспекторы ГИБДД с пониманием относятся к водителям и ограничиваются замечанием, что полностью соответствует части 1 статьи 12.2 Кодекса РФ об административных нарушениях. Но не стоит забывать, что той же нормой предусмотрен штраф в размере 500 рублей. А если номерной знак намеренно залеплен снегом до такой степени, что это препятствует его прочтению, то ответственность может наступить по второй части указанной статьи, где наказание гораздо более серьезное — наложение штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев, — предупредил юрист.

Также он добавил, что с наступлением холодов водителям приходится «прогревать» автомобиль. Машина зачастую оказывается в жилой зоне с заведенным двигателем на срок более пяти минут. Это может наказываться штрафом в полторы тысячи рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге в три тысячи рублей.

Миронов напомнил и о необходимости повышенного внимания к техническому состоянию машины. Одновременное использование шин с шипами и без шипов; нерабочая система стеклоомывателя; неисправность системы обогрева лобового стекла, образующая наледь или запотевание, ограничивающие водителю обзор; наледь, снег, грязь на внешних световых приборах — эти нарушения, которые влекут ответственность и наказание в виде штрафа в 500 рублей.

Еще адвокат призвал водителей быть аккуратнее зимой, так как транспортное средство может занести и такое ДТП зачастую приводит к летальному исходу, передает агентство «Прайм».

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