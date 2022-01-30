Лавров заявил, что Россия хочет добрых отношений с США

Фото: МИД РФ

Россия хочет добрых, основанных на взаимном уважении равноправии отношений с США. Об этом в воскресенье, 30 января, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Хотим добрых, ровных, взаимоуважительных, равноправных отношений с США, как и с любой другой страной мира. Об этом президент России Владимир Путин говорил президенту США Джо Байдену, который на встрече в Женеве в июне 2021 года подтвердил именно такой настрой, — рассказал он в эфире «Первого канала».

Однако у России есть свои национальные интересы, как и у Соединенных Штатов. Поэтому она не хочет, чтобы они ущемлялись.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также должны обязаться не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.