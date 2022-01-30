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Стало известно, какое наследство оставил Леонид Куравлев

Виктория Непомнищева

Общество
Стало известно, какое наследство оставил Леонид Куравлев
Фото: Youtube / Документальное кино на Первом

В собственности известного артиста Леонида Куравлева была квартира в элитном жилом комплексе с видом на Москву-реку и храм Христа Спасителя. Кроме того, по данным СМИ, у него была дача, на которой последние годы актер предпочитал жить.

Адвокат Вербицкая-Линник в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, кому может достаться имущество артиста.

— Если Леонид Вячеславович не оставил завещания, то имущество наследуют наследники первой очереди: дети, супруг, родители. Но поскольку родители и жена умерли, то наследство в равных долях переходит к его детям (при условии, если нет завещания), — пояснила юрист.

Однако, по мнению эксперта, наследники могут отказаться от наследства в пользу внуков.

О смерти народного артиста РСФСР Леонида Куравлева стало известно в воскресенье, 30 января. До этого он находился в медицинском учреждении. 85-летнему народному артисту был поставлен диагноз «деменция смешанного типа». Его состояние медики оценивали на уровне средней тяжести.

Леонид Куравлев — актер советского и российского кино, звезда многих культовых фильмов отечественного кинематографа. Он был женат на учительнице Нине Васильевне Куравлевой. Они прожили вместе 52 года. Супруга артиста скончалась в 2012 году. У пары осталось двое детей: дочь — психотерапевт Ксения и сын — бизнесмен Василий, а также три внука — Степан, Федор и Григорий. О биографии Куравлева можно узнать в материале «Вечерней Москвы».

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