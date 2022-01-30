Стала известна предварительная дата похорон Леонида Куравлева

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Похороны народного артиста РСФСР Леонида Куравлева планируется провести 1 февраля. Об этом заявили в Союзе кинематографистов России в воскресенье, 30 января.

При этом открытой церемонии прощания с актером, вероятно, не будет.

— Прощания, скорее всего, не будет, это как решат родственники. Похороны, предположительно, во вторник, — цитирует ТАСС представителя организации.

10 января стало известно, что Куравлев находится в реанимации. Артиста доставили в больницу 5 января, врачи диагностировали у него температуру около 38 градусов и пониженную сатурацию на уровне 89 процентов. Тесты на коронавирус Куравлев сдавал дважды — 6 и 9 января. Оба они показали отрицательный результат.

21 января Куравлев был переведен из реанимационного отделения в хоспис. Ему поставили диагноз «деменция смешанного типа». Состояние артиста медики оценивали тогда на уровне средней тяжести.

30 января Куравлев скончался. Актера похоронят на Троекуровском кладбище. Именно здесь покоится его жена Нина Куравлева, а на надгробии ее могилы выбито и имя Леонида Вячеславовича.

Леонид Куравлев — актер советского и российского кино, звезда многих культовых фильмов отечественного кинематографа. Известен ролями в таких картинах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Вий», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок». О его биографии можно узнать в материале «Вечерней Москвы».