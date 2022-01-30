Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной Леонида Куравлева

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Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования семье и друзьям скончавшегося в воскресенье, 30 января, народного артиста РСФСР Леонида Куравлева.

Глава российского правительства отметил, что творчество актера — это «нестареющая классика и фильмы на все времена, которые еще будут очень долго пересматривать».

— Отечественный кинематограф невозможно представить без обаятельных, искренних, добродушных героев Леонида Куравлева. В любой роли — его редкий комедийный талант и мастерство импровизации. Многие годы кинофильмы с участием Леонида Вячеславовича создавали особую атмосферу праздника, с ними мы встречали Новый год, — приводятся слова Мишустина на официальном сайте кабмина.

10 января стало известно, что Куравлев находится в реанимации. Артиста доставили в больницу 5 января, врачи диагностировали у него температуру около 38 градусов и пониженную сатурацию на уровне 89 процентов. Тесты на коронавирус Куравлев сдавал дважды — 6 и 9 января. Оба они показали отрицательный результат.

21 января Куравлев был переведен из реанимационного отделения в хоспис. Ему поставили диагноз «деменция смешанного типа». Состояние артиста медики оценивали тогда на уровне средней тяжести.

30 января Куравлев скончался. Актера похоронят на Троекуровском кладбище. Именно здесь покоится его жена Нина Куравлева, а на надгробии ее могилы выбито и имя Леонида Вячеславовича.

Леонид Куравлев — актер советского и российского кино, звезда многих культовых фильмов отечественного кинематографа. Известен ролями в таких картинах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Вий», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок». О его биографии можно узнать в материале «Вечерней Москвы».