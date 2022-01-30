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Нуланд: Белый дом считает бессмысленным заранее вводить санкции против России

Виктория Храменкова

Политика
Нуланд: Белый дом считает бессмысленным заранее вводить санкции против России
Фото: usembassykyiv / CC PDM 1.0

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки Виктория Нуланд рассказала, что Белый дом считает бессмысленным введение санкций против России до возможного «вторжения» на Украину.

Она объяснила, что ведомство выступает против введения превентивных ограничений, поскольку сдерживание работает лучше всего тогда, когда есть стратегическая неопределенность в отношении того, что именно планируется предпринимать.

— Если мы их раскроем сейчас, тогда Россия сможет начать принимать меры по смягчению последствий, и нам это кажется бессмысленным, — подчеркнула Нуланд в эфире CBS.

Кроме этого, Нуланд отметила, что разрабатываемые санкции нанесут «мощный удар» по России.

25 января президент США Джо Байден допустил введение санкций лично против российского лидера Владимира Путина в случае вторжения на Украину. Позже источники сообщили, что Вашингтон отказался вводить эти меры. По данным СМИ, санкции против тех, с кем Белый дом ведет переговоры, могут затруднить перемещения официальных лиц и координацию действий с партнерами.

В этот же день лидеры стран — членов Североатлантического альянса одобрили беспрецедентные санкции в отношении России в случае ее агрессии в адрес Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном после встречи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с лидерами Соединенных Штатов, Италии, Польши, Франции и ФРГ.

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