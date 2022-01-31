Флоридские метеорологи предупредили жителей штата о возможном «игуанопаде»

Фото: А. Сашина / пресс-служба Московского зоопарка

В американском штате Флорида из-за необычайно холодной погоды игуаны могут впадать в спячку. Так как они находятся на деревьях, то будут падать с них вниз, сообщили местные метеорологи в Twitter.

— Игуаны - хладнокровные. Они замедляются или становятся неподвижны, когда температура падает до 40 градусов (по Фаренгейту, что составляет чуть более 4 градусов по Цельсию - прим. «ВМ») и ниже. Они могут падать с деревьев, но они не умерли, — написано в твите подразделения Национальной метеорологической службы США (NWS) по Майами и Южной Флориде.

Jan 30: A cold morning...not as cold as our friends to the north dealing with a blizzard...but we have our own lizards to worry about.



Did you really think with the coldest temperatures in over a decade we would not warn you about falling Iguanas? #Iguanas #flwx pic.twitter.com/ornSpetd6a — NWS Miami (@NWSMiami) January 30, 2022

Игуаны обычно спят на ветвях деревьев и обычно держатся, чтобы не упасть. Однако во время холодов они больше не могут держаться и падают с них, заявила зоолог Стейси Коэн в эфире телеканала WPBF.

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