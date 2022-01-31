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Флоридские метеорологи предупредили жителей штата о возможном «игуанопаде»

Михаил Алимов

В мире
Флоридские метеорологи предупредили жителей штата о возможном «игуанопаде»
Фото: А. Сашина / пресс-служба Московского зоопарка

В американском штате Флорида из-за необычайно холодной погоды игуаны могут впадать в спячку. Так как они находятся на деревьях, то будут падать с них вниз, сообщили местные метеорологи в Twitter.

— Игуаны - хладнокровные. Они замедляются или становятся неподвижны, когда температура падает до 40 градусов (по Фаренгейту, что составляет чуть более 4 градусов по Цельсию - прим. «ВМ») и ниже. Они могут падать с деревьев, но они не умерли, — написано в твите подразделения Национальной метеорологической службы США (NWS) по Майами и Южной Флориде.

Игуаны обычно спят на ветвях деревьев и обычно держатся, чтобы не упасть. Однако во время холодов они больше не могут держаться и падают с них, заявила зоолог Стейси Коэн в эфире телеканала WPBF.

29 января президент США Джо Байден поделился радостной новостью — в Белом доме теперь обитает новый питомец. Его новую кошку зовут Уиллоу. По информации в СМИ, питомице два года. Кличку она получила в честь родного города первой леди страны Уиллоу-Гроув. Байден впервые встретился с этой кошкой еще в 2020 году, когда она выскочила на сцену и прервала его предвыборную речь в Пенсильвании, сообщил пресс-секретарь Джилл Байден Майкл Лароса.

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