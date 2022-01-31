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«Печень просто блокируется»: нарколог назвал самые вредные алкогольные коктейли

Георгий Соланович

Общество
«Печень просто блокируется»: нарколог назвал самые вредные алкогольные коктейли
Фото: pexels.com / Asad Photo

Алкогольные коктейли оказывают неблагоприятное влияние на печень и определенные функции нервной системы человека. Об этом сообщил психиатр-нарколог московского департамента здравоохранения и Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.

По его словам, сочетание разных видов алкоголя пагубно влияет на человеческий организм. Более вредны коктейли: в них содержится большое количество сахара.

— Печень в первую очередь перерабатывает сахар или какой-то компонент коктейля, а алкоголь в это время длительно и жестко воздействует на центральную нервную систему, что в дальнейшем может приводить к ухудшению памяти, снижению интеллекта, сложностям в обучении и усвоении новой информации и прочее, то есть ведет к нарушениям интеллектуально-мнестических способностей человека. Алкоголь — это яд, безопасная доза равна нулю, — уточнил Брюн.

Психиатр-нарколог добавил, что самые вредные для человека коктейли — те, что содержат игристые вина.

— Всем известно, что любой газированный напиток неблагоприятно влияет на желчевыводящую функцию печени. Печень просто блокируется. И человек быстрее приходит в опьянение. Опьянение от газированных алкогольных напитков будет более тяжелым и может принимать патологические формы. То есть вы выпили фужер шампанского с водкой, а будете по состоянию как после целой бутылки крепкого напитка, — предупредил врач.

Специалист предостерег население от чрезмерного употребления алкоголя и посоветовал оставить в рационе только белое вино, и то не больше бокала, разбавленного водой, передает агентство городских новостей «Москва».

Ученые назвали защищающий от рака и продлевающий жизнь напиток. Они сообщили, что употребление зеленого чая — хорошая профилактика некоторых видов рака. Еще специалисты установили, что особые вещества, которые содержатся в нем, продлевают жизнь.

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