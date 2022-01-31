Более 32 миллионов нарушений ПДД выявили на дорогах Москвы в 2021 году

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По итогам 2021 года на дорогах Москвы выявили свыше 32,5 миллиона нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом в понедельник, 31 января, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

— За 2021 год мы выявили более 32,5 миллиона нарушений ПДД. При этом по линии автоматической фото-видеофиксации объемы правоприменения составили 30,784 миллиона постановлений по делам об административных правонарушениях, — говорится в сообщении ведомства.

Эксперты рассказали, за какие нарушения ПДД теперь можно угодить в тюрьму. 10 января в России вступил в силу закон об уголовной ответственности для злостных нарушителей правил дорожного движения. Теперь лихачам со стажем за очередное нарушение грозит штраф до 500 тысяч рублей и лишение свободы на срок до трех лет. О том, как новый закон повлияет на дорожную ситуацию и как скажется на простых водителях, читайте в материале «Вечерней Москвы».