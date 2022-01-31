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Врач скорой помощи объяснил порядок действий при рвоте у ребенка

Ирина Игнатенко

Общество
Врач скорой помощи объяснил порядок действий при рвоте у ребенка
Фото: pixabay.com

Врач скорой помощи Михаил Шитиков рассказал, что должны делать родители, если у ребенка началась рвота.

Он отметил, что рвота — весьма опасный симптом, который почти всегда говорит об интоксикации. Скорее всего, без врачебной помощи не обойтись, но родители могут помочь ребенку в ожидании приезда медиков.

— Самое главное — отпаивать ребенка. Начать можно и нужно с регидрона. Чтобы ребенку было проще, можно давать по столовой ложке каждые пять минут. Дети старше трехлетнего возраста в первые 4–6 часов могут выпить от полулитра до литра раствора регидрона, — рассказал врач.

Также стоит дать ребенку абсорбент — смекту или активированный уголь — и продолжать обильно поить.

Если рвота связана с отравлением, в первые дни после того, как ребенку станет лучше, стоит соблюдать диету: не есть жирное, жареное и острое, передает «Царьград».

До этого иммунолог Николай Крючков рассказал о течении «омикрона» у детей. У большинства наблюдаются проявления, которые характерны для ковида: тяжелый кашель, респираторные проблемы, затрудненность дыхания, повышенная температура. Также присутствуют общее недомогание, выраженная заторможенность.

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