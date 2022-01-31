Правоохранители задержали няню погибшей в Ленобласти двухлетней девочки

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В Ленинградской области задержали няню погибшей двухлетней девочки. Об этом в понедельник, 31 января, сообщили в пресс-службе областного управления СК.

— Установлено, что подозреваемая, осуществляя уход и присмотр за малолетним ребенком, не проявила должного внимания к возникшим симптомам заболевания, не обеспечила необходимого лечения, в том числе не обратилась за медицинской помощью к врачам, в результате чего наступила смерть ребенка, — говорится на сайте ведомства.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». СК подготовил ходатайство в суд об аресте няни.

Двухлетняя девочка погибла в городе Мурино Ленинградской области. Она жила в квартире у няни на протяжении трех месяцев. Мать девочки родом из Узбекистана. Из-за большого количества работы она отдала свою двухлетнюю дочь няне, приехавшей из Киргизии. В январе мать решила навестить дочку и приехала в квартиру, где обнаружила ее тело. Затем забрала его, вернулась к себе домой и позвонила в полицию.