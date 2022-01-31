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Прощание с Леонидом Куравлевым пройдет в закрытом формате

Георгий Соланович

Общество
Прощание с Леонидом Куравлевым пройдет в закрытом формате
Фото: Youtube / Документальное кино на Первом

Прощание с российским актером Леонидом Куравлевым пройдет 1 февраля в закрытом формате. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

— Завтра в Центральной клинической больнице будет отпевание, после – захоронение на Троекуровском кладбище, — передает слова представителя СКР Интерфакс.

О смерти народного артиста РСФСР Леонида Куравлева стало известно в воскресенье, 30 января.

10 января сообщалось, что Куравлев находится в реанимации. Артиста доставили в больницу 5 января, врачи диагностировали у него температуру около 38 градусов и пониженную сатурацию на уровне 89 процентов. Тесты на коронавирус Куравлев сдавал дважды — 6 и 9 января. Оба они показали отрицательный результат.

21 января Куравлев был переведен из реанимационного отделения в хоспис. Уточняется, что 85-летнему народному артисту был поставлен диагноз «деменция смешанного типа». Его состояние медики оценивали на уровне средней тяжести.

Леонид Куравлев — актер советского и российского кино, звезда многих культовых фильмов отечественного кинематографа. Известен ролями в таких фильмах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Вий», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок». Артист продолжал сниматься в кино вплоть до 2015 года.

Был женат на учительнице Нине Васильевне Куравлевой. Они прожили вместе 52 года. Супруга артиста скончалась в 2012 году. После ее смерти Куравлев начал вести затворнический образ жизни. У актера двое детей: дочь — психотерапевт Ксения и сын — бизнесмен Василий, а также три внука — Степан, Федор и Григорий. О его биографии можно узнать в материале «Вечерней Москвы».

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