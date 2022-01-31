Эксперт объяснил, кого могут напугать новые санкции Великобритании против РФ

Фото: flickr.com / Alex Hamilton

В скором времени в отношении России со стороны Великобритании будут объявлены расширенные санкции. По словам британской стороны, ограничительные меры затронут «еще больше российских интересов».

Юрий Юденков, профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, кого могут коснуться санкции и какими они будут.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Кого могут напугать новые санкции Великобритании против РФ

— Сегодня, вроде бы, эти документы должны быть поданы в законодательные органы. В отличие от нас правительство Великобритании работает медленно, и то, что провозглашено министром внутренних дел, еще не известно, сбудется ли, — сказал эксперт.

Он считает, что британский премьер-министр Борис Джонсон — вассал США, и он вынужден делать шаги, которые показывают, с одной стороны, его поддержку партнеру, а с другой стороны, ему нужно изобразить для граждан своей страны, что он выступает за свободу и демократию:

— Моя точка зрения — это не будет реализовано. Как только они начнут отбирать имущество и арестовывать счета тех, кто искал в Лондоне тихой гавани, другие к ним не приплывут.

Юрист объяснил, почему Великобритания может ужесточить санкции в отношении России.