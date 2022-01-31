Гинцбург анонсировал исследования вакцины от COVID-19 среди детей до 11 лет

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Набор детей от 6 до 11 лет для исследования вакцины от коронавируса вскоре начнется в России. Об этом сообщил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург в понедельник, 31 января.

— Реально эти исследования начнутся дней через 18–20. К этому моменту уже начнутся набор этой возрастной группы детей, их обследование и вакцинация, — отметил Гинцбург в эфире «России 24».

31 января в оперштабе сообщили, что бесплатная добровольная вакцинация подростков от COVID-19 препаратом «Спутник М» стартовала в Москве. Сделать прививку можно в 13 центрах на базе городских детских поликлиник.

Уточняется, что в ходе испытаний вакцина для подростков показала свою эффективность и безопасность. В этот же день заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что столичные власти планируют увеличить количество больничных коек для детей с коронавирусной инфекцией почти до 1,3 тысячи.