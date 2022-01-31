Sony приобрела разработчика игр Bungie за 3,6 миллиарда долларов

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Корпорация Sony приобрела студию Bungie за 3,6 миллиарда долларов. Об этом сообщили в пресс-службе компании в понедельник, 31 января.

— Мы рады сообщить, что Sony Interactive Entertainment заключила соглашение о приобретении Bungie, в результате чего одна из лучших в мире студий разработки войдет в семейство PlayStation. Bungie создала две самые знаковые игровые франшизы, Halo и Destiny, и имеет большой опыт в обеспечении невероятных захватывающих впечатлений в большом масштабе для сообщества с помощью игр, которые развиваются и развиваются с течением времени, и имеет чрезвычайно впечатляющий план для будущего контента, — говорится в сообщении.

Опыт студии в сфере игровых сервисов и многоформатных изданий поможет Sony реализовать амбиции по выводу PlayStation за пределы консоли, уточнили в корпорации. Данное приобретение является стратегическим шагом к дальнейшему развитию игрового опыта, отмечается на сайте Sony. По данным Bloomberg, сумма сделки составила 3,6 миллиарда долларов.

18 января компания Microsoft объявила о планах приобрести компанию — разработчика игр Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. В результате слияния Microsoft станет третьей по величине игровой компанией по выручке после Tencent и Sony.

Корпорация после сделки получит права на франшизы Warcraft, Call of Duty, Overwatch и Diablo. Пост гендиректора Activision Blizzard продолжит занимать Бобби Котик.