Эвелина Хромченко назвала цвет, который никогда не выйдет из моды
Цвет морской волны никогда не выйдет из моды. Об этом рассказала модный эксперт Эвелина Хромченко.
Экспертам передачи «Модный приговор» поставили задачу: вернуть женственность и красоту одной из героинь. Знатоки решили начать с гардероба. Эвелина Хромченко в качестве вечернего платья для девушки выбрала комбинезон глубокого зеленого оттенка с холодным подтоном. По ее словам, такой цвет никогда не выйдет из моды.
— Оттенок цвета морской волны, в зимних коллекциях огромное его количество, и я вам очень рекомендую на этот холодный оттенок зеленого обратить внимание, потому что он — из вечных инвестиций, — уточнила она на передаче.
Хромченко призвала использовать подобные цвета не только героинь передачи, но и всех девушек, желающих выглядеть красиво.
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