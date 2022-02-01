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Эвелина Хромченко назвала цвет, который никогда не выйдет из моды

Георгий Соланович

Общество
Эвелина Хромченко назвала цвет, который никогда не выйдет из моды
Хромченко напомнила про дресс-код сocktail / Фото: instagram/evelinakhromtchenko

Цвет морской волны никогда не выйдет из моды. Об этом рассказала модный эксперт Эвелина Хромченко.

Экспертам передачи «Модный приговор» поставили задачу: вернуть женственность и красоту одной из героинь. Знатоки решили начать с гардероба. Эвелина Хромченко в качестве вечернего платья для девушки выбрала комбинезон глубокого зеленого оттенка с холодным подтоном. По ее словам, такой цвет никогда не выйдет из моды.

— Оттенок цвета морской волны, в зимних коллекциях огромное его количество, и я вам очень рекомендую на этот холодный оттенок зеленого обратить внимание, потому что он — из вечных инвестиций, — уточнила она на передаче.

Хромченко призвала использовать подобные цвета не только героинь передачи, но и всех девушек, желающих выглядеть красиво.

У каждого человека есть свой определенный стиль: это может быть комбинация различных стилей или придуманный лично. Кто-то спустя много лет все равно мечется от спортивной и мешковатой одежды к ярким и неординарным образам. Нейроцифролог Вадим Безделев рассказал «Вечерней Москве», как определить стиль человека лишь по дате рождения.

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