Одна из пострадавших в дорожной аварии на МКАД скончалась

Фото: mos.ru/Максим Денисов

Россия, Москва, МКАД, 102-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

Пострадавшая в дорожной аварии на 102-м километре внешней стороны Московской кольцевой автодороги (МКАД) девушка умерла. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры во вторник, 1 февраля.

В ведомстве уточнили, что еще один пострадавший в настоящий момент находится в медучреждении. Его состояние оценивается как тяжелое.

— Ход расследования обстоятельств ДТП находится на контроле в прокуратуре Восточного административного округа, — говорится в сообщении.

Вечером 31 января на кольцевой столичной магистрали столкнулись три единицы техники. Водитель такси совершил наезд на двух мужчин, которые ожидали погрузку своего автомобиля на эвакуатор. Оба они находились на проезжей части.

Статистика ГИБДД

В период с 17 по 23 января неделе в Москве произошло 134 ДТП, в которых пять человек погибли и еще 153, включая десять детей, получили травмы разной степени тяжести. По данным ГИБДД, наиболее частым видом дорожных аварий по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. За неделю на дорогах столицы зарегистрировали 66 и 51 случай таких ДТП соответственно.

При этом в 32 эпизодах пешеходы становились жертвами ДТП, переходя проезжую часть в установленном месте.