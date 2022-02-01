В 2021 году в Новой Москве сдали более 4,4 миллиона «квадратов» недвижимости

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Троицкий административный округ Карта всех событий

Специалисты ввели в эксплуатацию более 4,4 миллиона квадратных метров недвижимости в ТиНАО за прошлый год. Об этом сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин во вторник, 1 февраля.

Он отметил, что свыше 600 тысяч «квадратов» пришлось на объекты социальной и промышленной инфраструктуры.

— При этом львиная доля приходится на жилую недвижимость — более 3,7 миллиона квадратных метров. Из них почти 700 тысяч квадратных метров — индивидуальное жилищное строительство, — приводятся в сообщении слова руководителя ведомства по городу.

До этого Владимир Жидкин рассказал, что около 700 тысяч квадратных метров жилой недвижимости в домах индивидуального жилищного строительства (ИЖС) ввели в эксплуатацию в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) за прошлый год. Этот показатель составил пятую часть от общего объема возведенного в Новой Москве жилья за минувший год.

Также стало известно, что объекты коммунальной и коммерческой инфраструктуры появятся в деревне Столбово поселения Сосенского Новой Москвы.