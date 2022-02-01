СК завершил расследование дела о гибели женщины на площади Киевского вокзала

Фото: СК РФ

Следственный комитет завершил расследование дела о смерти женщины под колесами автобуса на площади Киевского вокзала. Об этом во вторник, 1 февраля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано в суд, — заключила собеседница «ВМ».

Смерть женщины под колесами автобуса на площади Киевского вокзала

Трагический инцидент произошел вечером 10 октября на площади Киевского вокзала в Москве. Между 52-летней женщиной и 27-летним мужчиной произошла ссора. В ходе конфликта парень ударил свою оппонентку, из-за чего она упала на проезжую часть под колеса подъезжавшего к остановке электробуса. Полученные ею травмы оказались смертельными.

По факту гибели женщины возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».