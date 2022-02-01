В московской ЦКБ началось прощание с Леонидом Куравлевым

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Церемония прощания с актером Леонидом Куравлевым началась в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве. Об этом сообщило РИА Новости.

Попрощаться и почтить память артиста пришли его близкие, друзья и коллеги.

Леонид Куравлев — актер советского и российского кино, звезда многих культовых фильмов отечественного кинематографа. Известен ролями в таких фильмах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Вий», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок». Артист продолжал сниматься в кино вплоть до 2015 года.

Куравлев был женат на учительнице Нине Васильевне. Они прожили вместе 52 года. Супруга артиста скончалась в 2012 году. После ее смерти Куравлев начал вести затворнический образ жизни. У актера двое детей: дочь — психотерапевт Ксения и сын — бизнесмен Василий, а также три внука — Степан, Федор и Григорий. О биографии Куравлева можно узнать в материале «Вечерней Москвы».

О смерти Куравлева стало известно в воскресенье, 30 января. До этого он находился в медицинском учреждении.

85-летнему народному артисту был поставлен диагноз «деменция смешанного типа». Его состояние врачи оценивали на уровне средней тяжести.

Позднее стало известно, как Куравлев провел последние дни своей жизни. Актера похоронят на Троекуровском кладбище.