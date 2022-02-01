Внеплановые каникулы для школьников Ленобласти введут с 7 по 20 февраля

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Школьники Ленинградской области уйдут на внеплановые каникулы на период с 7 по 20 февраля. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили в местной администрации.

— Решение принято штабом по нераспространению коронавируса в Ленинградской области, — говорится в сообщении.

Причиной введения каникул послужило распространение коронавирусной инфекции в регионе.

Уточняется, что губернатор области подпишет соответствующий указ в ближайшее время, передает РИА Новости.

Недавно стало известно, что внеплановые каникулы в школах Тульской области пройдут с 2 по 11 февраля из-за ситуации с коронавирусом. В настоящее время из-за болезни уроки в регионе, как уточняется, не посещают 12,6 тысячи школьников и 904 педагога. Для учеников начальной школы на грядущий период при необходимости могут быть открыты дежурные группы.

За последние сутки в 85 регионах России выявили 125 836 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в городе выявили 21 533 случая заражения COVID-19. За прошедшие сутки в РФ от ковида скончались 663 человека, еще 17 487 были госпитализированы в больницы. При этом после прохождения лечения от инфекции под присмотром медиков в России за день полностью выздоровел 40 301 гражданин.