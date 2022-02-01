Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Внеплановые каникулы для школьников Ленобласти введут с 7 по 20 февраля

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Внеплановые каникулы для школьников Ленобласти введут с 7 по 20 февраля
Фото: gov.spb.ru

Школьники Ленинградской области уйдут на внеплановые каникулы на период с 7 по 20 февраля. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили в местной администрации.

— Решение принято штабом по нераспространению коронавируса в Ленинградской области, — говорится в сообщении.

Причиной введения каникул послужило распространение коронавирусной инфекции в регионе.

Уточняется, что губернатор области подпишет соответствующий указ в ближайшее время, передает РИА Новости.

Недавно стало известно, что внеплановые каникулы в школах Тульской области пройдут с 2 по 11 февраля из-за ситуации с коронавирусом. В настоящее время из-за болезни уроки в регионе, как уточняется, не посещают 12,6 тысячи школьников и 904 педагога. Для учеников начальной школы на грядущий период при необходимости могут быть открыты дежурные группы.

За последние сутки в 85 регионах России выявили 125 836 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в городе выявили 21 533 случая заражения COVID-19. За прошедшие сутки в РФ от ковида скончались 663 человека, еще 17 487 были госпитализированы в больницы. При этом после прохождения лечения от инфекции под присмотром медиков в России за день полностью выздоровел 40 301 гражданин.

Читайте также:
Коронавирус Санкт-Петербург Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как Россия ответит на отказ США и НАТО

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Что будет с курсом рубля в феврале

Виталий Лейбин
Виталий Лейбин

Войны с Украиной не будет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Все мнения
О проекте