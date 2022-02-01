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Более 190 миллионов московских пассажиров перевезли автобусы частных компаний в 2021 году

Георгий Соланович

Город
Более 190 миллионов московских пассажиров перевезли автобусы частных компаний в 2021 году
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Автобусы частных компаний за 2021 год перевезли более 190 миллионов пассажиров за 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Там уточнили, что автобусы частных компаний перевозят граждан столицы в 11 округах города. В дептрансе составили рейтинг частных перевозчиков, где оценивали пунктуальность, чистоту салона, внешний вид и техническое состояние автобусов, поведение водителей.

— Пять звезд — это перевозчик, который работает без нареканий. Чем ниже рейтинг, тем больше нарушений. Самый низкий показатель работы у перевозчика «Транспорт XXI век» — в салоне не всегда чисто, мы фиксируем несоблюдение интервалов, — уточнили в пресс-службе.

Самые высоки оценки получила компания «ГорТакси» — 4,65 звезды, передает агентство городских новостей «Москва».

28 января стало известно, что новым сервисом с расписанием маршрутов и времени прибытия транспорта в Москве воспользовались 65 тысяч человек.

С 29 января в ЗАО столицы изменятся маршруты нескольких автобусов. Так, например, после открытия новых станций БКЛ горожане больше не нуждаются в работе автобуса 785. Вместо него москвичам предлагают пользоваться маршрутами 226, 630, 688, 785к, 793 и 830.

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