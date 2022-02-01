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Количество поездок на общественном транспорте в Москве в 2021 году превысило поездки на личном

Георгий Соланович

Город
Количество поездок на общественном транспорте в Москве в 2021 году превысило поездки на личном
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Количество поездок на общественном транспорте в столице в 2021 году превысило количество поездок на личном. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

— В целом в 2021 году на общественном транспорте совершалось 62 процента от общего числа поездок по городу, на личном автомобиле — 38 процентов. Соответственно, задачей ближайших лет является восстановление востребованности общественного транспорта, — уточнили в пресс-службе.

Власти Москвы стараются выполнить задачу, поставленную мэром Москвы, путем создания привлекательных сервисов для пассажиров, выполнения стандартов эпидемиологической безопасности и развития инфраструктуры в целом, передает РИА Новости.

Немногим ранее Сергей Собянин рассказал о планах развития московского транспорта в 2022 году. Планируется завершить строительство БКЛ, реконструкцию Южного речного вокзала и эскалаторной галереи на Воробьевых горах, закрытой около сорока лет назад. В планах правительства также воссоздать речной транспорт столицы.

До этого стало известно, что столичное метро превосходит мировые подземки по количеству, объему закупок и качеству поездов.

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