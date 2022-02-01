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Жительница Ташкента, бросившая дочь к медведю, состоит на учете в психдиспансере

Илья Ашуров

Происшествия
Жительница Ташкента, бросившая дочь к медведю, состоит на учете в психдиспансере
Фото: YouTube

Женщина, бросившая свою дочь в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке, больше полугода состоит на учете в психдиспансере. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана.

По словам представителя ведомства, мать пострадавшей девочки состоит на учете в психоневрологическом диспансере с июля 2021 года.

В настоящее время женщина находится под стражей. Ей предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу, сообщает РИА Новости.

До этого в Министерстве по делам семьи Узбекистана сообщили, что жительница Ташкента, бросившая свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю, сделала это из-за депрессии.

Инцидент в зоопарке Ташкента

В конце прошлой недели в зоопарке Ташкента женщина бросила свою маленькую дочь в вольер к медведю. Ребенок отделался ушибами от падения с пятиметровой высоты. К счастью, животное девочку не тронуло.

Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения.

Видео: Telegram / 360

В местной прокуратуре сообщили, что в отношении матери возбуждено уголовное дело за покушение на умышленное убийство. Ей грозит лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати пяти лет или пожизненное лишение свободы.

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