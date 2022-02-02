Врачи назвали снижающий сахар в крови напиток

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Ученые сообщили, что ежедневный прием одного кислого сока способен снизить сахар в крови.

По словам специалистов, диета снижает уровень сахара в крови двумя способами: повышая выработку инсулина и замедляя скорость повышения уровня сахара в крови после еды. Одно из исследований показало, что такое воздействие оказывает употребление кислого вишневого сока.

Ученые отметили, что в вишне содержится большое количество антоцианов, которые обладают стимулирующими свойствами, способствующими высвобождению инсулина. Антоцианы — это содержащиеся в вишне пигменты, которые придают ей красный цвет.

Исследователи установили, что после шести недель употребления кислого вишневого сока у человека наблюдается значительное снижение массы тела, кровяного давления и уровня HbA1c. Также у людей снижается уровень холестерина.

Специалисты Минздрава рассказали, что при диабете рекомендуется употреблять в пищу фрукты, овощи, некоторые крахмалосодержащие продукты, например, макароны, сократить до минимума употребление сахара, жира и соли, ежедневно завтракать, обедать и ужинать, не пропуская приемы пищи, сообщается в издании Express.

Эндокринолог назвал три главные ошибки в питании диабетиков. Ольга Павлова рассказала о том, какие главные ошибки совершают пациенты с сахарным диабетом при составлении рациона. Самая частая ошибка — отсутствие белка в вечернее время.