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Экс-глава МИД Польши раскритиковал ФРГ из-за отказа поставлять оружие Украине

Юлия Курганова

В мире
Экс-глава МИД Польши раскритиковал ФРГ из-за отказа поставлять оружие Украине
Фото: Pixabay

Бывший глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский в статье для журнала Der Spiegel раскритиковал ФРГ за отказ поставлять вооружение на Украину, потребовав от Германии изменить позицию и восстановить «пошатнувшееся доверие к себе».

Политик заявил, что Берлин извлек неправильные уроки из своей истории. При этом больше всего его пугает не «мощь и влияние» этой страны, а «немецкое бездействие».

— Правда, о немецком бездействии приходится говорить не в полной мере: ведь немцы энергично содействовали строительству балтийского газопровода «Северный поток — 2» и его завершению. На себя немцы работают, — отметил Сикорский, добавив, что бездействует ФРГ, когда речь заходит об Украине.

При этом экс-глава МИД посетовал, что вооружение Киеву поставляют британцы, американцы и небольшие страны, которые граничат с РФ, «но только не немцы».

По его словам, кризис вокруг Украины «частично коренится» во внешней политике ФРГ и Франции, которые «нарушают правила Лиссабонского договора», согласно которому государства Евросоюза вместе определяют стратегические цели и интересы в области безопасности.

— Но вместо этого в связи с Украиной возник так называемый нормандский формат и были выработаны Минские соглашения. Франция и Германия, самые большие страны-члены ЕС (вместе с Россией и Украиной) возложили на себя миссию разрешения конфликта — без институтов ЕС и без участия таких стран, как Польша, которые непосредственно граничат с кризисным регионом, — написал Сикорский в материале.

Бывший министр добавил, что Германия, как самое большое и сильное государство Евросоюза, должна осознать ответственность за все европейское сообщество, но, по его мнению, «печальная сага» о «Северном потоке — 2» говорит об обратном.

Политолог объяснил решение Польши передать Украине оборонительное вооружение. Юрий Светов прокомментировал решение польских властей отправить на Украину оборонительное вооружение. По его словам, таким образом страны — члены НАТО избавляются от образцов устаревшей военной техники.

Ранее в посольстве РФ заявили о подстрекательстве США Киева в отношении Донбасса. По словам представителя дипмиссии, американское оружие поставляется на Украину под предлогом возможного нападения Россией на соседнее государство.

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