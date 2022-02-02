Посол РФ назвал союз Украины, Польши и Великобритании «говорильней»

Флаг Украины

Проект сотрудничества Киева, Лондона и Варшавы не пойдет дальше мелкого союза. Об этом сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Он напомнил, что в Европе ранее уже создавались небольшие союзы, которые не приводили практически ни к каким последствиям. Келин заключил, что и в этом случае сотрудничество трех государств далеко не продвинется.

— Скорее всего, дальше «говорильни» такой, как и все остальные вот эти мелкие союзы, здесь дело не пойдет, — предположил дипломат в прямом эфире YouTube-канала «СоловьевLive».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во вторник заявил, что власти страны работают над созданием нового формата сотрудничества с британской и польской стороной.

Первого февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев для переговоров с Зеленским. Премьер, как ожидается, обсудит с Зеленским ситуацию на украино-российской границе.

31 января сотрудница секретариата кабинета министров Великобритании Сью Грэй заявила, что некоторые вечеринки в канцелярии Джонсона, которые проводились в разгар действия коронавирусных ограничений в 2020 году, не должны были иметь место.