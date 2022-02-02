Семь человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Ханты-Мансийске

Фото: МВД РФ

В Ханты-Мансийске произошло ДТП с пассажирским автобусом, в котором пострадали семь человек. Об этом в среду, 2 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла в 7:40 утра (5:40 по московскому времени — прим. «ВМ») на улице Гагарина.

Предположительно, водитель рейсового автобуса не справился с управлением, из-за чего транспортное средство врезалось в опору освещения.

— Из восьми находившихся в автобусе человек семь получили травмы. Шесть человек госпитализированы в Окружную клиническую больницу, одному пассажиру оказана помощь на месте, — говорится в сообщении ведомства.

1/3 Фото: МВД РФ 2/3 Фото: МВД РФ 3/3 Фото: МВД РФ

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В прошлом месяце на востоке столицы произошло ДТП с участием маршрутки и автобуса, в результате которого пострадали два человека.