Специалисты начали демонтировать световые цифры «2022» в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В столице начали демонтировать световые цифры «2022», которые украшали город в период новогодних праздников. Об этом в среду, 2 февраля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Город украшали почти 60 объемно-декоративных конструкций с символикой наступившего года. Их можно было увидеть на Новом Арбате, в парках Горького, «Сокольники», «Царицыно», Северного речного вокзала и на ВДНХ, на Боровицкой, Лубянской, Смоленской и Кудринской площадях, на Гоголевском, Никитском и Тверском бульварах и в других локациях, — говорится в сообщении Telegram-канала комплекса.

Отмечается, что тоннели, арки, навесы из гирлянд и гигантские елочные шары будут украшать московские улицы до весны. Всего в столице использовали более четырех тысяч различных конструкций. После демонтажа их убирают на склад для повторного использования. Там их чистят, по необходимости ремонтируют и просушивают.

21 января сообщалось, что около тысячи новогодних елок убрали с улиц столицы. Все работы по их демонтажу завершены. В столице 2 января заработали 580 пунктов приема новогодних елей для утилизации — почти на 30 больше, чем в прошлом году. 11 из них открыты на природных территориях города. До 20 февраля у жителей Москвы будет возможность сдать свою елку в одном из них. Благо многие точки сбора работают ежедневно, а некоторые — даже круглосуточно.