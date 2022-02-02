Главврач 52-й больницы в Москве рассказала, как часто нужно вакцинироваться от COVID-19

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Главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко рассказала, что в период пандемии необходимо делать прививку от коронавируса раз в шесть месяцев, однако в будущем этот интервал может увеличиться.

— На сегодня мы для отечественных вакцин, которые показали максимальную эффективность при мутациях бесконечных COVID-19, однозначно можем сказать: раз в шесть месяцев — достаточный уровень иммунизации, который на сегодня актуален, — отметила специалист.

Она уточнила, что в будущем россияне смогут вакцинироваться один раз в год.

Лысенко подытожила, что окончание пандемии коронавируса зависит не только от врачей, но и от обычных граждан, которые должны проявить ответственность в это непростое время, передает РИА Новости.

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Накануне иммунолог Николай Крючков рассказал «Вечерней Москве», что тяжесть течения заболевания коронавирусом в каждом случае определяется не только штаммом, но и особенностями организма. Он добавил, что летом 2022 года в России может наступить период, во время которого последствия распространения коронавируса станут менее значительными. Однако контроль над заболеванием терять нельзя, иначе ситуация может снова ухудшиться зимой или весной 2023 года.