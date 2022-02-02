Госдеп подтвердил подлинность опубликованных документов об ответе США России

state.gov/Фотография с сайта Госдепа США

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс в среду, 2 февраля, подтвердил подлинность опубликованных в испанском издании El Pais документов об ответе Соединенных Штатов и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности.

— Я не увидел в этих документах ничего, что давало бы основания предполагать, что они не являются подлинными, — заявил он в ходе брифинга, отвечая на вопрос, являются ли обнародованные испанской газетой документы подлинными.

2 февраля Pais заявила, что в ее распоряжении появился ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Файл опубликовали на онлайн-странице газеты.

В документах, в частности, отмечалось, что Соединенные Штаты готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. При этом указывалось, что Белый дом готов начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья.

28 января президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.