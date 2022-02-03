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Песков обвинил США в наращивании напряженности в Европе

Юлия Курганова

Политика
Песков обвинил США в наращивании напряженности в Европе
Фото: Администрация Президента РФ

Соединенные Штаты фактически продолжают наращивать напряженность в Европе. Об этом заявил в среду, 2 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что планы США являются доказательством того, что у РФ есть причины для беспокойства, сообщает CNN.

2 февраля стало известно, что президент США Джо Байден одобрил отправку дополнительных войск в Восточную Европу. По словам официальных лиц, это развертывание является демонстрацией поддержки союзников по НАТО, которые чувствуют угрозу из-за военных действий России вблизи Украины.

28 января президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

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