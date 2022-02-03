Появилось видео схода восьми вагонов поезда с путей на юго-востоке Москвы

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Россия, Курское направление Московской железной дороги, станция Люблино-Сортировочное Карта всех событий

Восемь порожних вагонов поезда сошли с путей на станции Люблино-Сортировочное Курского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе столичного перевозчика в четверг, 3 февраля.

Уточняется, что угрозы экологии из-за инцидента нет. В результате случившегося травмы получили два железнодорожника. Их доставили в медицинское учреждение.

Позже кадры момента схода поезда с путей появились в Сети. На опубликованном ролике видно, как во время движения опрокидываются вагоны.

— Инцидент не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов. На месте уже работает восстановительный поезд со станции Люблино-Сортировочное. Причины произошедшего устанавливаются, — говорится в сообщении на официальном сайте МЖД.

27 января поезда Рижского направления МЖД и МЦД-2 задерживались из-за травмирования ребенка на путях. Примерно в 18:30 на остановочном пункте «Красногорская» Рижского направления МЖД ребенок вместе с родителями переходил пути в неположенном месте перед близко идущим поездом. В результате ребенок получил травму, для оказания медицинской помощи железнодорожники оперативно вызвали на место бригаду медиков.