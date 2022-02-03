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Движение трамваев по Большой Черемушкинской улице восстановили после ДТП

Илья Ашуров

Происшествия
Движение трамваев по Большой Черемушкинской улице восстановили после ДТП
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Большая Черёмушкинская улица Карта всех событий

На юго-западе Москвы восстановили движение трамваем после ДТП. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Восстановлено движение трамваев по Большой Черёмушкинской улице, — говорится в сообщении ведомства.

Трамвай № 38 столкнулся с автомобилем около 9:30 утра в районе дома 1 на Большой Черемушкинской улице. В дептрансе заявили, что водитель легковушки «при пересечении трамвайных путей не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с городским транспортом».

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Никто из находящихся в трамвае не пострадал. Водителю автомобиля оказывается медицинская помощь.

В связи с инцидентом задерживались трамваи № 38 и № 26.

До этого дорожная авария с участием пассажирского автобуса подмосковного перевозчика «Домтрансавто» и двух легковых машин произошла в утренние часы на юге столицы.

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