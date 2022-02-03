Эксперт по туризму перечислил зарубежные направления, на которые восстановился спрос

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Рост цен на авиабилеты за границу не остановит россиян, планирующих отправиться в путешествие. Такое заявление сделал первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Он отметил, что по ряду направлений рост цен на авиабилеты может составить до 15 процентов, но в основном будет находиться в рамках инфляции.

— Это абсолютно допустимые пределы, которые никак не влияют на спрос. Спрос на зарубежные направления восстанавливается. Пока это только Египет, Арабские Эмираты, Куба, — отметил Барзыкин в комментарии НСН.

По его словам, на сегодняшний день в мире идет восстановление выездного туризма, несмотря на заражение «омикрон»-штаммом, так как многие страны постепенно снимают введенные ранее ограничения. Кроме того, растет число вакцинированных граждан, они получают возможность приезжать за границу.

Ранее представители турфирм рассказали, как изменились предпочтения россиян из-за «омикрона». Директор столичного турагентства Ирина Конфетова отметила, что сейчас туристы не стремятся покупать путевки заранее.